“البيئة”: التحاليل أظهرت خلو “إبل جازان” من أي مبيدات تستخدمها الوزارة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، تفاصيل جديدة بشأن واقعة تعرض بعض الإبل للتسمم في منطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن تحاليل مختبرات الوزارة أوضحت خلو العيّنات من أيّ آثار للمبيدات التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد.
وأبان أن النتائج أظهرت كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قِبل الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال إجراءت التحقق من المبيدات التي ظهرت في التحليل المخبري، وستعلن الوزارة ما توصلت إليه. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أصدرت بياناً ردّت فيه على المقاطع التي جرى تداولها لإبل نافقة، قيل إن سبب نفوقها عمليات الرش المستمرة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة الجراد، مبينة أن مقطع الرش المتداول هو لعمليات رش في حوطة بني تميم، في حين أن مقطع الإبل النافقة في منطقة جازان.