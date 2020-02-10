أمر ملكي بتمديد خدمة “السديس” رئيساً لشؤون الحرمين 4 سنوات بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، بتمديد خدمة الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيساً عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ورفع السديس شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ثقته الغالية بصدور الأمر الملكي بتمديد مدة تكليفه رئيسا عاما لرئاسة الحرمين بمرتبة وزير لمدة أربعة أعوام.
وأوضح أن الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر، مؤكدا أن هذا الاهتمام أعانها على تأدية واجبها بكل يسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فينا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما تتطلع إليه القيادة. وفق “أخبار 24”.