الإطاحة بـ4 مواطنين ارتكبوا جرائم سطو على محلات ومحطات وقود في جدة

نجحت الجهات الأمنية في الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 4 مواطنين في الرياض، بعد أن ارتكبوا جرائم سطو على محطات وقود بجنوب جدة ومحل تجاري في بحرة، تضمنت سرقة مبالغ قُدرت بـ20 ألف ريال.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الإجراءات البحثية والتحريات التي نفذتها الجهات الأمنية، بشأن عددٍ من جرائم السطو والسرقة الغامضة التي طالت محطات وقود ومحل تجاري في كل من جدة وبحرة، أسفرت عن هوية أفراد التشكيل العصابي المرتكب لهذه الجرائم.
وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت عن أن المتهمين هربوا إلى الرياض، وبالتعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية في منطقتي مكة والرياض، نجحت الجهات الأمنية في القبض عليهم في العاصمة.وفق “أخبار 24”.