“الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن ‏مقيم”‏

دعت المديرية العامة للجوازات، كافة المواطنين والمقيمين، إلى الاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن مقيم”، التي توفرها عبر منصة “أبشر”.
وأوضحت الجوازات أن هذه الخدمة تُمكّن طالبها من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه، لتقديمه إلى الجهات الرسمية؛ إذ يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافةً إلى معلومات عن أفراد الأسرة.
وبيّنت أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة “أبشر”، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية -خدماتي – الجوازات- ثم الانتقال إلى طلب تقرير مقيم.وفق “أخبار 24”.