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أخبار محلية > “الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن ‏مقيم”‏
10/02/2020   5:37 م

“الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن ‏مقيم”‏

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دعت المديرية العامة للجوازات، كافة المواطنين والمقيمين، إلى ‏الاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن مقيم”، التي توفرها عبر ‏منصة “أبشر‎”.

وأوضحت الجوازات أن هذه الخدمة تُمكّن طالبها من إصدار ‏تقرير عن أحد العمالة لديه، لتقديمه إلى الجهات الرسمية؛ إذ ‏يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات ‏الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافةً إلى معلومات عن أفراد الأسرة‎.

وبيّنت أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال ‏الدخول إلى منصة “أبشر”، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ‏‏-خدماتي – الجوازات- ثم الانتقال إلى طلب تقرير مقيم‎.وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة “طلب تقرير عن ‏مقيم”‏

أخبار محلية
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