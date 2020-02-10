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أخبار الخرج > بالصور.. اجتماع ملتقي اللجان الكشفي الأول بمقر لجنة التنمية بالدلم
10/02/2020   5:34 م

بالصور.. اجتماع ملتقي اللجان الكشفي الأول بمقر لجنة التنمية بالدلم

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عقد قادة ملتقى اللجان الكشفي الأول اجتماعهم الثاني بمقر لجنة التنمية بالدلم للإطلاع على استعدادات ملتقى الجان الأول .

بالصور.. اجتماع ملتقي اللجان الكشفي الأول بمقر لجنة التنمية بالدلم

أخبار الخرج
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