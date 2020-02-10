خصومات هائلة بمدارس #الخرج الاهلية تصل لـ 33٪ للمستجدين بالابتدائي والمتوسط لأول 20 مسجّل

بمناسبة مرور 11 عاماً علي تأسيس مدارس الخرج الأهلية تقدم إدارة المدارس خصومات للمستجدين بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة خصومات تصل الى 33 % لأول 20 مستجد .
وتتميز المدارس بمعلمين ذوي خبرة وكفاءة عالية. كما يتواجد بالمدرسة مشرفين تربوين مؤهلين من حملة الشهادات العليا في كافة التخصصات ومفرغين لتطوير الأداء وضمان جودة المخرجات التعليمية.
ويتواجد أيضا مشرا عاما كان مديراً سابقا للإشراف التربوي ثم للتدريب في إدارة تعليم الخرج. ويتم تدريس مواد إثرائية متنوعة ذات قيمة مضافة كبيرة.
تم تجهيز المدارس بتجهيزات متكاملة من مختبرات وملاعب. حققت العديد من لجوائز علي مستوى المحافظة والمملكة بفضل الله تعالى
وحددت الادارة رسوم القبول والتسجيل للإلتحاق 700 ريال فقط . كعرض خاص ساري من تاريخ 1 يناير حتي 30 يناير للفصل الدراسي الثاني من العاملي الحالي.