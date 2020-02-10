عطيف يكشف أصعب مباريات الهلال الآسيوية

كشف عبدالله عطيف عن أصعب مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا في الوقت ذاته وجود منافسة قوية مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.
وقال عطيف: “أصعب مواجهتين.. هما السد في الإياب سجلنا هدفًا في بداية المباراة وكانت لدينا الأفضلية، ولكننا صعبنا المباراة، ومباراتا الأهلي والسد هما أصعب الأندية التي لعبنا ضدها في دوري أبطال آسيا”.
وتابع نجم نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “كان هناك تفاؤل، وقال لي جانغ هيون سو إذا وصلنا إلى نهائي آسيا أمام فريق ياباني سأخبركم كيف نفوز، ولكن بعد الهدف الأول في اليابان شعرنا أننا اقتربنا من اللقب”.
وأضاف عطيف تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “أتحدث العربية والإنجليزية فقط وأعمل حاليًّا على دراسة اللغة الإسبانية.. أحاول أن أكون هادئًا؛ لأن الهدوء يقلل من ارتكاب الأخطاء”. وفق “المواطن”.
وواصل: “المنافسة في الدوري هذا الموسم شبيهة للموسم الماضي بين الهلال والنصر مع حدة أكبر بدخول الأهلي، ضمن المرشحين للتتويج.. والأكثر تركيزًا من فرق المقدمة، والأقل ارتكابًا للأخطاء، سيكون هو بطل الدوري الموسم الحالي”.