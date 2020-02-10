عبدالجواد مرشح لإدارة الأهلي

علمت مصادر عن مفاوضات إدارة النادي الأهلي بقيادة عبدالإله مؤمنة مع اللاعبين السابقين محمد عبدالجواد ونايف القاضي ليتولى أحدهما زمام إدارة كرة القدم بالفريق الأول لكرة القدم لما يملكانه من خبرة كبيرة في هذا المجال.
ميدانيا، أنهى الأهلي استعداداته لمواجهة اليوم، بإشراف المدير الفني، السويسري كريستيان جروس الذي اعتمد على تكتيك متوازن في التدريب الذي أقيم على ملعب اللقاء في أبوظبي، وركز على الأطراف أثناء الهجوم والتراجع أثناء الهجوم العكسي لمساندة الدفاع، وتكثيف منطقة الوسط. وفق “الوطن”.
بينما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سعيد المولد عن إصابته بالتهاب قوي في العضلة الضامة وحاجته للراحة ليومين.