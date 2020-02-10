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أخبار المناطق > “مدني حائل” يدعو المواطنين والمقيمين إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة
10/02/2020   1:23 م

“مدني حائل” يدعو المواطنين والمقيمين إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة

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حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل من إساءة استخدام وسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة .

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة، وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم، والتحقق من وجود مصادر التهوية الطبيعية لتفادي أضرار نواتج الاحتراق التي تخلفها المدافئ المشتعلة، مشيراً إلى أنها تؤدي لنقص الاكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تسبب الوفاة.

وأهاب بأصحاب العمل والمهن التجارية بضرورة توعية العمال ومن يجهلون مخاطر التدفئة، وتجنب كل سلوك لا تحمد عواقبه، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

“مدني حائل” يدعو المواطنين والمقيمين إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة

أخبار المناطق
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