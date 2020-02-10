‏”الأرصاد”: طريف تسجل 4 درجات تحت الصفر وتوقعات ‏بتساقط الثلوج على بعض المناطق

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسجيل منطقة طريف صباح اليوم (الإثنين) 4 درجات مئوية تحت الصفر، فيما سجلت كلٌّ من عرعر والقريات صفراً مئوياً، وتبوك درجة واحدة مئوية.
وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تكون سحب غائمة إلى غائمة جزئياً، مع احتمالية تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك، والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
ولفت تقرير الأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.