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أخبار محلية > ‏”الأرصاد”: طريف تسجل 4 درجات تحت الصفر وتوقعات ‏بتساقط الثلوج على بعض المناطق
10/02/2020   1:22 م

‏”الأرصاد”: طريف تسجل 4 درجات تحت الصفر وتوقعات ‏بتساقط الثلوج على بعض المناطق

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أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسجيل ‏منطقة طريف صباح اليوم (الإثنين) 4 درجات مئوية تحت الصفر، فيما سجلت كلٌّ من عرعر والقريات صفراً مئوياً، وتبوك درجة واحدة ‏مئوية.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تكون ‏سحب غائمة إلى غائمة جزئياً، مع احتمالية تساقط الثلوج ‏الخفيفة على مرتفعات تبوك، والأطراف الشمالية من منطقتي ‏الحدود الشمالية والجوف.

ولفت تقرير الأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ‏ووسط المملكة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.‏ وفق “أخبار 24”.

‏”الأرصاد”: طريف تسجل 4 درجات تحت الصفر وتوقعات ‏بتساقط الثلوج على بعض المناطق

أخبار محلية
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