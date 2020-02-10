أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إطلاق سباق “سبارتن”، الذي يعد أشهر سباق للحواجز الصعبة حول العالم، وذلك خلال الفترة (13- 14) مارس المقبل، على حلبة ديراب بمدينة الرياض.
يهدف السباق إلى تعزيز مستوى اللياقة البدنية للمتسابقين، واختبار قدراتهم الجسدية وقدرتهم على التركيز والتحمل، عبر تجربة ممتعة ومشوقة لمحبي المغامرات.
وصرح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال أن هذا الحدث يُنظم لجميع المستويات والفئات العمرية، وينقسم إلى ثلاثة مستويات (السيدات، الرجال، والأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 4- 14 عاما).
سباق السيدات: الجمعة 13 مارس 2020
الأول: سباق السيدات: يحتوى على 20 حاجزاً، بمسافة 5 كلم، ويتضمن العديد من الحواجز الطبيعية، كالأرضيات الموحلة، والمياه، والأسلاك الشائكة.
سباق الرجال: السبت 14 مارس 2020
ينقسم إلى فئتين: الأولى سبارتن السوبر: وتشمل قطع مسافات متوسطة تقدر بنحو 10 كلم، وعبور 25 حاجزاً، الثانية سبارتن السبرينت:.تشمل عبور 20 حاجزاً، من خلال قطع مسافات قصيرة تُقدر بـ5 كلم، ويحتوي على العديد من الحواجز الطبيعية، كالأرضيات الموحلة، والمياه، والأسلاك الشائكة.
سباق الأطفال الإناث: الجمعة 13 مارس 2020
سباق الأطفال الذكور: السبت 14 مارس 2020
يُقام سباق سبارتن بجانب سباق الكبار في يوم واحد. وفي نهاية السباق، سيتم تتويج الفائزين عبر توزيع الميداليات، للسباقات في الفئات العمرية التالية:
4-6 سنوات: مسافة أكثر من 800 متر.
• 7-9 سنوات: مسافة أكثر من 1600 متر.
• 10 إلى 14 سنة: مسافة أكثر من 3200 متر.
وسيحصل كل مشارك في السباق على ميدالية سبارتن (Finisher) الرسمية، وقميص سبارتن (Finisher) الرسمي، ودعوتان مجانية للضيوف لحضور فعاليات السباق.
وفق “أخبار 24”.