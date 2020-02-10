مزاد لبيع 4 عقارات بالرياض ضمن تصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

يقيم مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، بالتعاون مع شركة إتقان العقارية، المزاد الـ12 من مزادات التركة العقارية، وذلك عصر يوم الإثنين 24 فبراير الجاري، في فندق فوكو بحي النموذجية بالرياض.
ويتضمن المزاد بيع 4 عقارات في مدينة الرياض، يبلغ إجمالي مساحاتها 2.4 مليون متر مربع، وتضم: أرض العوصا الأولى (1.71 مليون م2)، أرض العوصا الثانية (730.9 ألف م2)، أرض النرجس (900 م2)، إضافة إلى أرض النظيم السكنية (1500 م2).
وبيّنت شركة إتقان العقارية -الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي- أن اشتراطات دخول المزاد تتمثل في الحصول على بطاقة المزايدة قبل بدء المزاد، والحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له. وفق “أخبار 24”
كما تتضمن الاشتراطات تحرير شيك مصرفي باسم (حساب تصفية تركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي)، بالقيم التالية: 10 ملايين ريال للمزايدة على أرض العوصا الأولى، و7 ملايين ريال للمزايدة على أرض العوصا الثانية، و100 ألف ريال للمزايدة على القطعتين الثالثة والرابعة.