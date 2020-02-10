بامعوضة: جروس باقٍ في الأهلي.. وموقفي من البقاء أو الرحيل يتحدد خلال الأيام المقبلة

أكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي أحمد بامعوضة، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم كريستيان جروس مستمر مع النادي الأهلي، وأن ما تردد عن اقتراب رحيله حديث غير صحيح.
وأوضح بامعوضة في تصريح لبرنامج “الدوري مع وليد” أمس، أن جروس مستمر في تدريب النادي الأهلي، وأن المشرف العام على الكرة بالنادي الأمير منصور بن مشعل اجتمع معه قبل فترة، متوقعاً أن تكون هناك نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
وعن احتمال رحيله عن منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أكد بامعوضة أن موقفه من الاستقالة أو عدمها سيتحدد خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أنه سواء بقي أو رحل فإن مسيرة النادي الأهلي ماضية، وفي نهاية الموسم سيفرح الأهلي جمهوره بحصد بطولة أو بطولتين. وفق “أخبار 24”.
#الدوري_مع_وليد | أحمد بامعوضة – المدير التنفيذي لكرة الأهلي: جروس مستمر معنا ومشرف كرة الأهلي اجتمع معه قبل فترة.. أيام قليلة وسيعرف الجميع بقائي بالنادي الأهلي من عدمه.#SBC pic.twitter.com/JvhAId4FG5
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 9, 2020