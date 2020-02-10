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أخبار محلية > مصادر تكشف عن أسباب هروب 4 مرضى من مستشفى الأمراض ‏النفسية بالطائف
10/02/2020   1:14 م

مصادر تكشف عن أسباب هروب 4 مرضى من مستشفى الأمراض ‏النفسية بالطائف

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كشفت مصادر عن أن أسباب هروب 4 مرضى من مستشفى ‏الأمراض النفسية بالطائف (شهار)، ترجع لشعورهم بالملل لقلة ‏البرامج الترفيهية، وتباعد أوقات زيارة ذويهم لهم، مع شعورهم ‏بأنهم في حالة نفسية مستقرة.‏

وأكدت المصادر وفقًا لـ”عكاظ”، أن المرضى الأربعة تمكنوا من ‏الهرب عن طريق كسر باب طوارئ الحريق في جناحهم، ثم ‏اتصلوا بذويهم للاحتماء بهم‎.

ومن جانب آخر، أوضح المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي ‏الربيعي، أن المرضى حالتهم الصحية مزمنة، ولا تشكل خطرًا ‏على أحد، وأن الجهات الأمنية أعادت أحد الهاربين إلى ‏المستشفى، فيما سيمكث الثلاثة الآخرون عند أسرهم، لحين ‏إعادتهم إلى المستشفى.‏‎

مصادر تكشف عن أسباب هروب 4 مرضى من مستشفى الأمراض ‏النفسية بالطائف

أخبار محلية
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