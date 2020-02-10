مصادر تكشف عن أسباب هروب 4 مرضى من مستشفى الأمراض ‏النفسية بالطائف

كشفت مصادر عن أن أسباب هروب 4 مرضى من مستشفى الأمراض النفسية بالطائف (شهار)، ترجع لشعورهم بالملل لقلة البرامج الترفيهية، وتباعد أوقات زيارة ذويهم لهم، مع شعورهم بأنهم في حالة نفسية مستقرة.
وأكدت المصادر وفقًا لـ”عكاظ”، أن المرضى الأربعة تمكنوا من الهرب عن طريق كسر باب طوارئ الحريق في جناحهم، ثم اتصلوا بذويهم للاحتماء بهم.
ومن جانب آخر، أوضح المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أن المرضى حالتهم الصحية مزمنة، ولا تشكل خطرًا على أحد، وأن الجهات الأمنية أعادت أحد الهاربين إلى المستشفى، فيما سيمكث الثلاثة الآخرون عند أسرهم، لحين إعادتهم إلى المستشفى.