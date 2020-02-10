علق الداعية الإسلامي الشيخ عادل الكلباني على المطالبات بالسماح بالاختلاط بين الذكور والإناث داخل المدارس والجامعات، كاشفاً عن رأيه في قرار غلق المحلات وقت الصلاة.
وقال الكلباني في لقائه ببرنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لا يؤيد الاختلاط بين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات، مبيناً أنها ليست خلوة لكنها تقود للخلوة، مضيفاً: “لا تحطوا البنزين جنب النار”.
وأضاف أنه مع قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة لكنه يرى أنه من الضروري تقليل مدة الإغلاق، فإغلاق المحلات لمدة ساعة أو ساعة إلا ربع فترة طويلة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه لا يؤيد استثناء محطات البنزين من قرار الغلق، فكل سيارة يوجد بها عداد للبنزين يوضح الكمية الموجودة داخل خزان الوقود، فلماذا لا يزود السائق مركبته بالوقود إلا قبيل انتهاء الخزان.
الشيخ #عادل_الكلباني:
لا أؤيد الاختلاط في المدارس والجامعات.. لا تحطّوا البنزين جنب النار..#اتجاهات@abuabdelelah pic.twitter.com/QUHSDuRuXr
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) February 9, 2020
الشيخ #عادل_الكلباني:
لهذه الأسباب لا أرى فتح الصيدليات ومحطات الوقود أثناء الصلاة..#اتجاهات@abuabdelelah pic.twitter.com/EsYiYJL0rt
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) February 9, 2020