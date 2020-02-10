علق الداعية الإسلامي الشيخ عادل الكلباني على المطالبات بالسماح بالاختلاط بين الذكور والإناث داخل المدارس والجامعات، كاشفاً عن رأيه في قرار غلق المحلات وقت الصلاة.

وقال الكلباني في لقائه ببرنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لا يؤيد الاختلاط بين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات، مبيناً أنها ليست خلوة لكنها تقود للخلوة، مضيفاً: “لا تحطوا البنزين جنب النار”.

وأضاف أنه مع قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة لكنه يرى أنه من الضروري تقليل مدة الإغلاق، فإغلاق المحلات لمدة ساعة أو ساعة إلا ربع فترة طويلة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه لا يؤيد استثناء محطات البنزين من قرار الغلق، فكل سيارة يوجد بها عداد للبنزين يوضح الكمية الموجودة داخل خزان الوقود، فلماذا لا يزود السائق مركبته بالوقود إلا قبيل انتهاء الخزان.