سيدة تنتحل شخصية امرأة أخرى وتحرمها من الزواج 15 عاماً.. والجهات المعنية تتدخل

أدانت الجهات المعنية سيدة في واقعة انتحال شخصية امرأة أخرى قرابة 15 عاماً؛ ما تسبب في حرمانها من الزواج طيلة هذه السنوات.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المُتهمة اتفقت مع أحد أقارب السيدة الأخرى على انتحال هويتها، حتى تختلق لها مشاكل ومتاعب نظامية.
ونوهت إلى أن أبرز تلك المتاعب كانت حرمانها من الزواج كون الحالة الاجتماعية للسيدة المُنتحلة متزوجة ولديها أبناء، إلى جانب تحميلها بعض الفواتير وصدور صك طلاق باسمها.
وساهمت شكوى تقدمت بها المجني عليها في الواقعة إلى هيئة حقوق الإنسان، في كشف التزوير والانتحال، وكذلك توفير رقم سجل مدني وبطاقة هوية وطنية جديدة للشاكية.