بالفيديو.. “الكلباني” يرد على من يطالب رجال الدين بالزهد وعدم امتلاك القصور والأموال

رد إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، على ما أشيع حول امتلاكه 39 مليون ريال جناها من الدعوة، مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح وليس عنده مليون واحد.
وحول رأيه في امتلاك بعض رجال الدين أموالاً طائلة، قال الكلباني إنه ليس من حق أحد أن يقول “ليش ما يزهد رجل الدين؟”، مضيفاً: “لا يعيب رجل الدين أن يكون عنده قصر أو أموال مثل لاعب الكرة”.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، أن الزهد ليس واجباً والدليل أن خمسة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا من كبار التجار، كما أن ثروة الزبير بن العوام وقت وفاته كانت مليون درهم وهو مبلغ مالي كبير في ذلك الوقت. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن المرأة يمكن أن تكون مفتية أو قاضية، لكن لا يمكن أن تتولى إمامة المسجد فهو لا يصح.
الشيخ #عادل_الكلباني:
ليس من حقك أن تقول “ليش ما يزهد رجل الدين؟” ولا يعيب رجل الدين أن يكون عنده قصر مثل لاعب الكرة..
أنا من أفقر رجال الدين، حطوا عندي 39 مليون ولا عندي ولا مليون والله!#اتجاهات@abuabdelelah pic.twitter.com/uWsl6udC1B
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) February 9, 2020
#فيديو
الشيخ #عادل_الكلباني: المرأة يمكن أن تكون “مفتية”، أما إمامتها للمسجد فلا تجوز.. ولا بأس في عمل المرأة قاضية.#اتجاهات@abuabdelelah pic.twitter.com/MtBFOM5sb9
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) February 9, 2020