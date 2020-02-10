تعرّض مدرّب الأسود غازي العمودي بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، إلى الإصابة بجروح متوسطة في جسمه ورأسه إثر مهاجمته من قبل لبؤة بعد إخراجها للاستعراض.
وقال المدرب، في تصريحات صحفية بحسب “أبعاد الإخبارية” أثناء تواجده على سرير بمستشفى الخفجي العام للعلاج، إنه لم يعتبر الحادثة إصابة، وأكّد أنها كانت على سبيل اللعب والمزاح.
وأضاف العمودي: “ما فعلته اللبؤة دليل على الاشتياق والافتقاد، حيث غبت عنها لمدة شهر كامل، فلو قصدت الافتراس لكانت توجهت مباشرة إلى المنحر”، مضيفاً أنه سيباشر العمل بالسيرك لحظة تماثله للشفاء.
وفق “أخبار 24”.