سببها نزاع حول “بيع منزل”.. حصيلة مذبحة الجندي التايلندي ترتفع إلى 27 قتيلاً

كشف رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الأحد، عن سبب المذبحة التي ارتكبها جندي في شمال شرق البلاد وأسفرت عن سقوط 27 قتيلا بمن فيهم المهاجم.
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن إطلاق النار في المركز التجاري أمر غير مسبوق في تايلند، وأن دوافع مطلق النار دوافع شخصية، مرتبطة بنزاع حول “بيع منزل”.
وأعلنت الشرطة التايلندية أن الجندي قُتل برصاص القوات الخاصة صباح الأحد بعد 17 ساعة على بدء الهجوم، حيث تحصّن داخل المجمّع التجاري في مدينة “كرات” طوال الليل ومعه أسلحة هجومية سرقها من ثكنته. وفق “أخبار 24”.
واستهلّ المهاجم المذبحة بإطلاق النار داخل ثكنته العسكرية فقتل 3، ثم استولى على أسلحة وسيارة للجيش، وتوجّه إلى وسط المدينة، حيث واصل القتل في المجمّع التجاري، حتى قُتل.