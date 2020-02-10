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أخبار محلية > شاهد.. كيف تعمل الصيدلية الذكية في صرف الدواء للمرضى؟
10/02/2020   8:17 ص

شاهد.. كيف تعمل الصيدلية الذكية في صرف الدواء للمرضى؟

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في ظل التطور التقني ظهرت صيدليات ذكية في بعض المستشفيات، والتي تخدم المرضى وتقلل من زمن صرف الدواء، حتى أصبح يستغرق 5 دقائق فقط.

وأظهر مقطع فيديو نشره المحرر التقني عبدالله السبع آلية عمل تلك الصيدليات، والتي تعتمد على جهاز تقني مبرمج، لترتيب الدواء في مكانه داخل الصيدلية، ثم جلبه عند طلبه دون تدخل بشري إلا عند تحديد الدواء المطلوب في أول خطوة.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للجهاز تقريبا أكثر من 10 آلاف دواء، ويمكنه تحديد الدواء منتهي الصلاحية واستبعاده، وبيّن الفيديو كيفية جلب الأدوية من مكانها حتى وصولها للموظف المختص بصرفها. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. كيف تعمل الصيدلية الذكية في صرف الدواء للمرضى؟

أخبار محلية
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