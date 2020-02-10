“الدفاع المدني” يحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة.. ويدعو لاستخدام الوسائل الآمنة للتدفئة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم المناطق تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دونه.
وأوضحت أن تقرير الحالة الجوية الوارد إليها من الأرصاد يفيد بأن الكتلة الهوائية ستؤثر على مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما سيمتد تأثيرها إلى القصيم والأجزاء الشمالية للرياض والشرقية والمدينة المنورة بداية من مساء غد (الإثنين).
وأهابت المديرية بضرورة استخدام الوسائل الآمنة للتدفئة وصيانتها، محذرة من إشعال الفحم والحطب بالمواد سريعة الاشتعال، ومن ترك النوافذ والأبواب مغلقة عند استخدام الفحم أو الحطب.وفق “أخبار 24”.