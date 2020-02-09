أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة -اليوم (الأحد)- عن شفاء أول حالة أصيبت بفايروس “كورونا الجديد”.
وأوضحت أن الحالة تعود لمواطنة صينية تبلغ من العمر 73 عاماً، مؤكدة أن بإمكانها الآن مواصلة حياتها بصورة طبيعية.
وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت أمس السبت عن وصول عدد الحالات المصابة بالفايروس في البلاد إلى سبع حالات، بعد تسجيل حالتين جديدتين.
وأعلنت الإمارات في 29 يناير الماضي عن تسجيل 4 إصابات بالفايروس لأربعة أشخاص صينيين من عائلة واحدة كانوا قادمين من مدينة ووهان الصينية، كما أعلنت في مطلع فبراير عن تسجيل حالة واحدة لشخص صيني قادم من ووهان كذلك.
وفق “أخبار 24”.