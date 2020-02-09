أُم تتسبب في وفاة رضيعتها دهساً وإصابة زوجها بجروح خطيرة في جازان

تسبب انحراف مركبة، تقودها مواطنة، في وفاة رضيعتها وإصابة زوجها، بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها، أثناء تدربها على القيادة بكورنيش محافظة بيش.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادِث دَهس وقع في كورنيش البحر بمحافظة بيش أمس (السبت)، حيث تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث على الفور.
وذكرت مصادر أن الأسرة كانت تتنزه على الكورنيش، عندما حاولت الأم قيادة السيارة فخرجت عن سيطرتها ودهست طفلتها البالغة من العمر تسعة أشهر وأصابت زوجها بإصابات خطيرة، وأصيبت السيدة بانهيار تام، فيما تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ولزوجها ونقلهما إلى مستشفى بيش العام. وفق “أخبار 24”.