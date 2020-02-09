مصوَّر من الجو.. مشهد مذهل من بطولة “رالي حائل نيسان 2020”

أظهر مقطع فيديو تم تصويره من الجو مشهداً مذهلاً من بطولة “رالي حائل نيسان الدولي 2020” التي اختُتمت أمس السبت بمشاركة 116 متسابقا.
وبدا في الفيديو، الذي صوّره المصور السعودي محمد السلطان، انطلاق عدد من المركبات المشاركة في السباق بسرعات عالية وسط الصحراء، في ظل احتدام المنافسة بين المشاركين في السباق.
وكان أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، توّج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة، حيث جاء في مقدمتهم السائق السعودي صالح العبدالعالي، الذي حقق المركز الأول في الترتيب العام بمعاونة ملاحه النرويجي “أولاء فولون”.
واحدة من أعمالي الجوية #رالي_حائل_الدولي_نيسان_2020 حيث عملة مصور جوي للمركز الاعلامي ل #رالي_حائل pic.twitter.com/2Fj5101AU7
— محمدالسلطان (@malsultanp) ٩ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.