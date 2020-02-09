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اخبار رياضية > مصوَّر من الجو.. مشهد مذهل من بطولة “رالي حائل نيسان 2020”
09/02/2020   7:09 م

مصوَّر من الجو.. مشهد مذهل من بطولة “رالي حائل نيسان 2020”

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أظهر مقطع فيديو تم تصويره من الجو مشهداً مذهلاً من بطولة “رالي حائل نيسان الدولي 2020” التي اختُتمت أمس السبت بمشاركة 116 متسابقا.

وبدا في الفيديو، الذي صوّره المصور السعودي محمد السلطان، انطلاق عدد من المركبات المشاركة في السباق بسرعات عالية وسط الصحراء، في ظل احتدام المنافسة بين المشاركين في السباق.

وكان أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، توّج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة، حيث جاء في مقدمتهم السائق السعودي صالح العبدالعالي، الذي حقق المركز الأول في الترتيب العام بمعاونة ملاحه النرويجي “أولاء فولون”.

وفق “أخبار 24”.

مصوَّر من الجو.. مشهد مذهل من بطولة “رالي حائل نيسان 2020”

اخبار رياضية
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