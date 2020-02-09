قامت بلدية وسط الدمام مؤخرا بأعمال هدم وإزالة مبنى مستشفى الولادة القديم والواقع في حي غرناطة، حيث انتقل المستشفى للمبنى الجديد بالدمام.
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام، عبدالله الشمري، أن البلدية قامت بالتنسيق مع مالك المبنى وإلزامه بإزالته، وذلك بعد موافقة لجنة عليا، وذلك لما يشكله المبنى من خطر على المواطنين وأصحاب المنازل المجاورة له، إضافة لما يسببه من تلوث بصري.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً في بلدية وسط الدمام، قد حذّرت من احتمالية سقوط المبنى منذ عدة سنوات، وذلك بوضعها منشورا على حوائط المبنى.
ونبهت الأمانة في إشعارها من احتمالية سقوط مبنى المستشفى القديم وضرورة إلزام مالك العقار بمراجعة بلدية وسط الدمام بداية شهر شعبان من العام الماضي، وأوضحت في الإشعار أنه على المالك مراجعة البلدية خلال شهر من تاريخه.
وفق “أخبار 24”.