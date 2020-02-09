“العدل” تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائف المرتبة السادسة للمقابلات الشخصية

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية، للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف القضائية المعاونة، ووظائف الباحث الاجتماعي والقانوني، ووظائف المأمورين والوثائق والمحفوظات، ووظائف باحثي القضايا، والوظائف الإدارية المتنوعة، ووظائف المحاسبين بالمرتبة السادسة.
وأوضحت الوزارة أن إجراء المقابلات الشخصية على هذه الوظائف، التي جرى الإعلان عنها عبر المسابقة الوظيفية على موقع الوزارة، خلال الفترة من 3- 9 رمضان 1440 هـ، سيبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل.
ودعت كافة المتقدمين والمتقدمات للدخول على بوابة الوزارة، والاستعلام عن تاريخ ومقر المقابلة الشخصية، وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية التي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.وفق “أخبار 24”.