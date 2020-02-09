الهلال يحصل على لقب أفضل نادٍ بالعقد في استفتاء الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الأحد)، حصول نادي الهلال على المركز الأول في استفتاء أفضل نادٍ بالعقد الأخير، وفق آراء الجماهير والمصوتين.
وكتب الموقع الرسمي للاتحاد: “حصل نادي الهلال السعودي على خيار الجماهير لنادي العقد في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها في السنوات العشر الأخيرة”.
وحصل الهلال على أصوات بنسبة وصلت إلى 87 %، بينما جاء “غوانغزهو ايفرغراند” الصيني ثانياً بنسبة 10 %، وبعده الثلاثي جيونبوك هيونداي الكوري، وأوراوا ريد الياباني، والسد القطري. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الهلال تُوج بلقب البطولة عام 2019، وحصل على مركز الوصافة مرتين عامي 2014 و2017.