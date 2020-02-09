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أخبار محلية > وزير العدل يدشن مركز التواصل الموحد (1950) لخدمات المستفيدين
09/02/2020   7:04 م

وزير العدل يدشن مركز التواصل الموحد (1950) لخدمات المستفيدين

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دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأحد، مركز التواصل الموحد (1950)، الذي يستهدف خدمة المستفيدين على مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.

وقالت الوزارة إن مركز التواصل الموحد يقدم خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي ورسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن الخارج 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على العنوان 1950@moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة “المحادثة المباشرة” لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

مركز التواصل

مركز التواصل

مركز التواصل

مركز التواصل

وفق “أخبار 24”.

وزير العدل يدشن مركز التواصل الموحد (1950) لخدمات المستفيدين

أخبار محلية
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