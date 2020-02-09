وصلت معتمرة تونسية شابة إلى أراضي المملكة على متن دراجة هوائية، بعد رحلة استمرت 53 يوما انطلقت خلالها من الأراضي المصرية، مرورا بالسودانية، وانتهاء بمكة المكرمة.
وروت الرحالة سارة حابة؛ التي تعد أول امرأة تقوم بهذه المغامرة، تفاصيل رحلتها التي بدأتها من قرية تدعى “تونس” في محافظة الفيوم المصرية، كما وثقت رحلتها بالصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، والتي أظهرت جانبًا من رحلتها واحتفاء أشخاص كثيرين بها.
وأشارت حابة إلى أنها كانت تقود الدراجة لنحو 8 ساعات يوميا، في ظل ظروف قاسية وسط الصحارى ومشاعر الخوف التي انتابتها في بعض الأوقات، حيث قطعت نحو 3300 كيلو متر، مرت خلالها بالعديد من المدن والمحافظات في صعيد مصر وشمال السودان، لافتة إلى أنها استقلت سفينة من بورت سودان عبرت بها البحر الأحمر نحو مدينة جدة.
ولفتت خلال مقابلة مع قناة “بي بي سي” إلى أنها دخلت المملكة بتأشيرة سياحية، مؤكدةً أنها وجدت تشجيعا من غالبية الأشخاص الذين قابلتهم خلال رحلتها، بمن فيهم الدوريات الأمنية المنتشرة في مدينة جدة.
وفق “أخبار 24”.