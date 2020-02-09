استعرض أحد الباحثين المهتمين بالتراث جانباً من تاريخ قصر الملك خالد بن عبدالعزيز بحي “أم الحمام” بالرياض، والذي أقام به في عام 1370هـ الموافق 1950م، ولمدة 15 عاماً إلى أن عين ولياً لعهد الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز.
وقال أحد المواطنين الذين عاشوا بالقصر ويدعى فهد المفيريج في الفيديو الذي نشره الإعلامي محمد الهمزاني، إن الملك خالد عندما انتقل للسكن في القصر أقام حفل غداء كبيرًا دعا له والده الملك عبدالعزيز وإخوانه الملوك والأمراء، وعاش فيه لمدة 15 عاماً تقريباً حتى عام 1385هـ.
وأبان أن الأميرة صيتة بنت فهد الدامر؛ حرم الملك خالد، أطلقت على القصر اسم “أم الحمام”، وهو مأخوذ من واحة جميلة في وادي العجمان اسمها “أم الحمام”، مشيراً إلى أنه لاحقاً أصبح الاسم يطلق على كامل الحي.
وأضاف أن معظم أبناء وبنات الملك خالد وُلدوا في هذا القصر، ما عدا الأمير بندر -رحمه الله- والأمير عبدالله.
وفق “أخبار 24”.