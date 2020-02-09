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أخبار محلية > لم توفق في قرعة الحج 15 عامًا.. سفير المملكة بالجزائر يوجه بمنح مسنة تأشيرة حج (فيديو)
09/02/2020   7:03 م

لم توفق في قرعة الحج 15 عامًا.. سفير المملكة بالجزائر يوجه بمنح مسنة تأشيرة حج (فيديو)

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وجَّه سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر، عبد العزيز العميريني، بمنح مواطنة جزائرية تأشيرة حج لهذا العام 1441ه‍، وذلك بعد عدم قبولها بقرعة الحج لمدة 15 عامًا.

وتفاعل السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته السيدة عبر قناة “النهار” الجزائرية، حيث إنها لم تُوفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، راجياً من الله -العلي القدير- أن يُعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام.

وكانت السيدة قد ظهرت خلال لقاء مع قناة “النهار” وهي تذرف الدموع، بعد عدم قبولها في قرعة الحج لهذا العام، سائلةً الله أن يحقق لها أمنيتها بأداء الفريضة. وفق “أخبار 24”.

 

لم توفق في قرعة الحج 15 عامًا.. سفير المملكة بالجزائر يوجه بمنح مسنة تأشيرة حج (فيديو)

أخبار محلية
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