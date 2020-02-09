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أخبار محلية > تقرير: ركود كبير بقطاع السيارات المستعملة يتسبب في خروج 40% من المستثمرين
09/02/2020   1:04 م

تقرير: ركود كبير بقطاع السيارات المستعملة يتسبب في خروج 40% من المستثمرين

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أكد مستثمرون بقطاع السيارات المستعملة وجود حالة ركود واضحة في الأسواق بنسبة تصل إلى 75%، أدت إلى خروج نحو 40% من المستثمرين بالقطاع، وإغلاق العديد من المعارض، وبيع بعض التجار السيارات بأسعار مخفضة لتصريف المخزون.

وكشف المستثمرون عن أهم العوامل التي تسببت في هذا الركود، مشيرين إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البنزين، وزيادة أسعار تأمين المركبات، وارتفاع أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى خروج نسبة كبيرة من الوافدين، ومنافسة المواقع الإلكترونية في بيع السيارات.

وقال رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة سابقًا عويضة الجهني، وفقا لتقرير بصحيفة “المدينة”، إن الركود جاء بسبب المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار البنزين، وخروج الأجانب، فيما توقع المستثمر عبدالمجيد المالكي خروج العديد من المستثمرين في حال استمرار موجة الركود.

من جانبه أكد المستثمر محمد الجعيد أن انتعاش السوق مرهون بحجم الإنفاق وتوجهات أسعار النفط والسيولة في الأسواق.

تقرير: ركود كبير بقطاع السيارات المستعملة يتسبب في خروج 40% من المستثمرين

أخبار محلية
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