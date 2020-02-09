تحدثت ثلاث شقيقات عن تجربتهن في افتتاح محل بقالة خاص بهن في حي إشبيليا بالرياض، وبداية فكرة العمل بهذا المجال والعقبات التي واجهتهن.
وقالت المواطنة نوف خلال حديث مع الإعلامي فيصل العبدالكريم، إنها بدأت المشروع مع شقيقاتها قبل تسعة أشهر ببيع الحلويات، ومن ثم توسعن وحولنَ المحل إلى تموينات، مشيرة إلى أنهن يقمن بتوصيل الطلبات بأنفسهن وليس لديهن أي عامل يساعدهن في التوصيل.
وأعربت الشقيقات الثلاث عن رغبتهن في استئجار المحل المجاور لمحلهن الحالي للتوسعة وتنشيط حركة البيع، إلا أنهن يجدن صعوبة في ذلك، فبادر العبدالكريم بالتواصل مع مالك العقار وقام باستئجار الفتحة المجاورة وتسديد إيجارها لمدة 6 أشهر مقبلة.
من جانبها، تفاعلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مع مشروع نوف وشقيقاتها، وأعربت عن دعمهن وتشجيعهن دعمًا لأبناء الوطن، فيما تفاعل عدد كبير من رجال الأعمال والمتابعين بتقديم المساعدة لهن سواء في البضائع أو بتوسعة نشاطهن التجاري.