شهدت مباراة كأس السوبر الياباني لكرة القدم حدثا مثيرا ونادرا، حيث أهدر لاعبو الفريقين طرفي النهائي 9 ركلات ترجيحية متتالية.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين “يوكوهوما مارينوز” و”فيسيل كوبي” الذي يضم اللاعب الإسباني إندريس إنييستا بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق منهما، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، حيث فشل تسعة لاعبين على التوالي في تسجيل الكرة في المرمى، قبل أن ينفذ هوتارو ياماجوتشي ركلة ناجحة ليضمن اللقب لكوبي أمام أكثر من 50 ألف مشجع.
وتعد كأس السوبر الياباني اللقب الثاني الذي يحصده فريق فيسيل كوبي، بعدما توج ببطولة كأس الإمبراطور الياباني في شهر يناير الماضي.
وفق “أخبار 24”.