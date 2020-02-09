منصور بن مشعل: جروس أصبح عنيدا

اعترف الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بأهلي جدة، بوجود أخطاء بالفريق “سيتم تعديلها مع المدرب السويسري كريستيان جروس”.
وقال بن مشعل في تصريحات تليفزيونية: “أقول لإدارة النادي الجديدة بقيادة عبد الإله مؤمنة، كرة القدم خط أحمر، والنادي أمانة وهو بلا استثمارات، ونريد عملا أكاديميا”.
وعن مستقبل السويسري مع الأهلي، أضاف: “الفريق لديه أخطاء تكتيكية واضحة ولا يمكن أن نخفيها، وسنحاول تعديلها مع جروس”.
وتابع “إذا أصر جروس على قناعاته الخاطئة، فسيكون حديثنا معه مختلف تماما، فلن نستطيع أن نبقى متفرجين ونحن نرى فريقنا يتجه إلى الهاوية”.
وواصل: “هناك لاعبين منتخبات مميزين يجلسون، ولا أرى أن جروس هو نفس المدرب الذي كان معنا قبل سنوات، أصبح عنيدا وتغيرت قناعاته، تحدثنا معه ووعدنا بحل الأمور، ولكن لا أرى أن أي شيء قد تغير، والمباريات المقبلة حاسمة، ومدير كرة القدم بالنادي الأهلي ربما يكون مفاجأة للجمهور”.
وأشار: “أين كانت إدارة الكرة من مشكلة دجانيني تفاريس وسوزا وبلايلي؟.. أين الإدارات السابقة عن تأخر حقوق سلمان المؤشر 3 سنوات؟ ماذا كانوا يعملون؟ حينما شاهدت التخبط ووضع الفريق في الفترة الماضية عشت فترة صعبة وسيئة للغاية لا يتخيلها أحد، ولكني متفائل ولا استسلم بسهولة”.
وواصل: “سيتم حل مشكلة دجانيني، وسنتحدث مع سلمان المؤشر وإذا كانت له رغبة بالبقاء فسنسعى لاستمراره معنا، فهو من أبناء النادي، وقدم مستوى جيدا خلال المباريات الماضية رغم المشاكل المادية”. وفق “كووورة”.
وأردف: “هناك مشروع لإعادة لم شمل أعضاء الشرف الداعمين للنادي، بإشراف الأمير نواف بن عبد العزيز وأحمد عيد”.
وأكمل: “كان هناك معارض واحد أو معارضين من أعضاء الجمعية العمومية لرئاسة عبد الإله مؤمنة للنادي الأهلي”.
وعن تجديد عقد الحارس المميز محمد الربيعي، قال: “الربيعي أساسا اتفق معي شخصيا على عدم التوقيع لأي ناد آخر، والإدارة السابقة تُشكر على التوقيع معه والمهم مصلحة الأهلي”.
وختم: “طموح جماهير الأهلي كبير، ومن أولوياتنا هذا الموسم المنافسة على جميع البطولات الممكنة، ولدينا لاعبين مميزين ونتمنى من جروس أن يأخذ بنصائحنا بعين الاعتبار وينظر لمصلحة الفريق، وبلا شك سنرى نجوم بالأهلي الصيف المقبل”.