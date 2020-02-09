«المنشطات» تفحص 8 اتحاديين

أخضعت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ثمانية من لاعبي فريق الاتحاد لكرة القدم، للفحوص العشوائية الدورية حيث ضمت القائمة كلا من: سعود عبدالحميد، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، عبدالإله المالكي، المغربي كريم الأحمدي، البرازيلي رومارينهو، ومواطنه جروهي، والأرجنتيني ليوناردو جيل.
ميدانيا، واصل الاتحاد تحضيراته لمواجهة ضمك، ضمن المرحلة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز المدرب الهولندي تين كات، على الجوانب الفنية، وتصحيح الأخطاء التي صاحبت الأداء خلال المرحلة الماضية.
وينتظر أن يستعيد الاتحاد، خدمات التونسي أنيس البدري، خلال الأيام المقبلة في ظل البرنامج التأهيلي المكثف الذي يخضع له حاليا، بينما تماثل عبدالرحمن العبود للشفاء بعد الإصابة التي عانى منها أخيرا، وسيكون قرار مشاركته في لقاء ضمك بيد الجهاز الفني. وفق “الإقتصادية”.