الصائغ: ستبقى شمس الأهلي ساطعة.. وأتمنى لمؤمنة النجاح

أبدى أحمد بن بكر الصائغ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تمنياته بالتوفيق للرئيس الجديد لناديه عبد الإله مؤمنة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن شمس الأهلي ستظل ساطعة ومشرقة.
وزكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، عبد الإله بن معتوق مؤمنة، لتولي رئاسة مجلس الإدارة لمدة 4 أعوام مقبلة، خلفا لأحمد الصائغ، وذلك مع أعضاء المجلس المرشحين.
كتب أحمد الصائغ عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”:” إذا غاب منّا سيّد قام سيّد.. ستبقى شمس الأهلي ساطعة مشرقة برجاله العاشقين الأوفياء ومدرجه العظيم”. وفق “كووورة”.
وأضاف: “أبارك لأخي عبد الإله مؤمنة رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي وأتمنى له من الأعماق التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة لخدمة الكيان الكبير والنادي العريق”.