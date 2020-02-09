النصر يحذر فيتوريا من التساهل مع الأجانب

كشفت مصادر مقربة من الإدارة النصراوية أن رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت والمشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي واجها المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالأخطاء التي ارتكبها مع الفريق في الجولات الماضية، وتسببت في خسارته صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد تعادل الفريق في مواجهتي ضمك والفتح، ودار خلال الاجتماع طلب الرئيس والمشرف إيضاح الأسباب التي أدت إلى تراجع أداء الفريق خلال المواجهات الأخيرة، وتحديدا منذ مواجهة التعاون في كأس السوبر، وعدم قدرة الجهاز الفني على انتشال الفريق فنيا، إضافة إلى إبقائه للثنائي المغربي نور الدين امرابط والبرازيلي جوليانو في القائمة الأساسية، وتجاهله للدولي يحيى الشهري في العديد من المواجهات والتي كان آخرها مواجهة الفتح، في الوقت الذي حمل فيه فيتوريا اللاعبين مسؤولية ما يحدث داخل الملعب بعدم قدرتهم على التسجيل منذ البداية، وبالتالي تصعب المواجهات على الفريق، أما بخصوص بقاء امرابط وجوليانو فهو يعول على خبرتهما الكثير في حسم المواجهات، وأن اللاعبين المحليين الموجودين في الدكة قبل قدوم عبدالعزيز الدوسري وخالد الغنام لم يملكوا القوة الكافية للدفع بهم في مباريات الحسم. وفق “اليوم”.
وعلى الصعيد الفني، واصل الفريق الكروي الأول أمس السبت تحضيراته لمواجهة السد القطري بعد غد الثلاثاء في افتتاح مباريات في دوري أبطال آسيا، حيث أخضع الجهاز الفني اللاعبين لتدريبات تكتيكية مكثفة، فيما أكد الجهاز الطبي قدرة المدافع عبدالله مادو على المشاركة في مواجهة السد، في حين دخل الثنائي يحيى الشهري وعبدالله الخيبري ضمن القائمة الأساسية التي سيدفع بها في المباراة، ويتوقع أن يدخل المهاجم عبدالفتاح آدم اليوم التدريبات في حال لحاقه بالتدريبات، بعد أن يصل إلى الرياض اليوم، على أن يخضع لفحوصات نهائية قبل إدراج اسمه في قائمة المباراة.
وتصل عصر اليوم إلى الرياض بعثة فريق السد القطري الذي سيؤدي غدا الاثنين تدريبه الأخير على ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي سيحتضن مواجهة الثلاثاء، في الوقت الذي سيعقد فيه مدربا الفريقين تشافي وفيتوريا مؤتمرا صحفيا بدءا من الخامسة عصرا، على أن يسبقه إقامة الاجتماع الفني للفريقين.