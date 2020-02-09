تأخير بداية اليوم الدراسي إلى 9 صباحًا طوال هذا الأسبوع في تبوك وحائل بسبب الأحوال الجوية

وجهت إداراتا التعليم في منطقتي حائل وتبوك بتأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة التاسعة صباحاً، من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، نظراً لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقتان هذا الأسبوع.
ووجه مدير عام التعليم المكلف في حائل بتأخير بداية الدراسة من الأحد إلى الخميس لهذا الأسبوع 15-19/ 6/ 1441هـ إلى الساعة التاسعة صباحًا، وخروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام.
كما أكدت إدارة التعليم على المدارس إيقاف الاصطفاف الصباحي لهذا الأسبوع، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات وتوفير وسائل التدفئة اللازمة، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة التاسعة، والخروج نهاية اليوم الدراسي في نفس التوقيت السابق المعتاد، مع إبلاغ أولياء الأمور بذلك.
وفي تبوك وجه مدير عام التعليم بتأجيل بداية اليوم الدراسي من الأحد إلى الخميس إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة للطلبة والمنسوبين (بنين- بنات)، دون اصطفاف صباحي، وتكون نهاية اليوم الدراسي عند الثانية ظهرًا كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، وجه المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد الغامدي بتأخير بداية الدراسة لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع إلى الساعة التاسعة صباحًا في جميع المدارس.
يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، وأن تكون السماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب وغرب المملكة.