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أخبار محلية > انطلاق حملة “عسير كذا أجمل” بخميس مشيط اليوم.. وتوجيهات بمشاركة الجهات الحكومية
09/02/2020   8:33 ص

انطلاق حملة “عسير كذا أجمل” بخميس مشيط اليوم.. وتوجيهات بمشاركة الجهات الحكومية

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وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، مدراء الجهات الحكومية في المحافظة إلى التعاون والمشاركة بحملة “عسير كذا أجمل” التي تنطلق اليوم (الأحد).

وطالب محافظ خميس مشيط، مدراء الجهات الأمنية بالمحافظة بمراقبة المواقع التي تتم فيها المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا “بن مشيط” قادة المدارس إلى ضرورة تفعيل المناسبة اليوم الأحد وغداً الإثنين من خلال منبر الإذاعة والفصول المدرسية. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن إزالة التشوهات والتوعية والتثقيف هي أساس الحملة، مشدداً على أهمية اشتراك ومساهمة كل شرائح المجتمع في نجاح الحملة.

انطلاق حملة “عسير كذا أجمل” بخميس مشيط اليوم.. وتوجيهات بمشاركة الجهات الحكومية

أخبار محلية
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