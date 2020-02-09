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أخبار محلية > بالفيديو.. “المغامسي” يوجّه نصائح للتعامل مع “كورونا”.. ويتحدث عن مدى إمكانية دخول الوباء مكة والمدينة
09/02/2020   8:32 ص

بالفيديو.. “المغامسي” يوجّه نصائح للتعامل مع “كورونا”.. ويتحدث عن مدى إمكانية دخول الوباء مكة والمدينة

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وجّه إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة صالح المغامسي، عدة نصائح للتعامل مع “كورونا” المُستجد، وأبرزها التوكل على الله والاستعاذة بالله من سيئ الأسقام ووجوب التسليم إذا وقع المحذور مع الأخذ بالأسباب.

وقال المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، إن هناك فرقاً بين الطاعون والوباء، كون الأخير يُطلق على الشيء العام والموت المنتشر سواءً كان طاعوناً أو “سارس” أو “كورونا” أو غيرها، وأما الطاعون فهو متعلق بالدم خاصةً الأمراض التي تظهر على شكل أورام ويحدث فيها انفجار الدم.

وأضاف أن هناك إجماعاً من المسلمين على استحالة دخول الطاعون إلى المدينة المنورة، لكن يمكن أن يدخلها الوباء الناتج عن أمراض أخرى غير الطاعون، مشيراً إلى أن دخول الطاعون مكة فيه اختلاف، فبعض العلماء يرون استحالة ذلك، وآخرون يرون أنه يمكن أن يدخلها مثل بقية المدن. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن ابتلاء الله للناس من ظهور الأمراض وغيرها هو سنن تجري على الجميع سواءً كانوا مؤمنين أو كفاراً، خاصةً أن الطاعون ظهر أيام الصحابة ومات به عدد منهم، مضيفاً أنه كلما شعر الناس بالقوة أراهم الله ضعفهم ومن ثم لا يمكن ربط ظهور الوباء والأمراض بالعقاب.

 

بالفيديو.. “المغامسي” يوجّه نصائح للتعامل مع “كورونا”.. ويتحدث عن مدى إمكانية دخول الوباء مكة والمدينة

أخبار محلية
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