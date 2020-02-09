وصلت بعثة فريق الهلال لكرة القدم إلى مقر إقامتهم بمدينة دبي، استعداداً لمواجهة فريق “شهر خودرو” الإيراني مساء غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الأولى لمبارياته في دوري أبطال آسيا.
وأوضح الهلال عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” أن مدرب الفريق رازفان لوشيسكو سيعقد مؤتمراً في دبي قبيل المباراة مساء اليوم.
فيما أشارت مصار إلى أن لاعب خط الوسط محمد الشلهوب أصيب عصر أمس السبت في العضلة الخلفية أثناء تدريب الفريق في الرياض قبل توجههم إلى دبي.
ــــ بعثة الهلال تصل دبي لمواجهة شهر خودرو الإيراني الإثنين المقبل في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.. pic.twitter.com/zFriIapmmu
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) February 8, 2020
وفق “أخبار 24”.