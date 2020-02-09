جامعة عبدالعزيز تفوز بجائزتين بمهرجان المسرح الخليجي الخامس بجدة

برعاية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وبتنظيم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اختتم المهرجان المسرحي الخليجي الخامس والذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة شارك فيه ١١ عرض مسرحي من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي .
حيث كانت العروض المشاركة منافسة بقوة وبفضل الله ثم العمل الدؤوب والدعم اللامحدود حصلت الجامعة على جائزتين ؛-
١- جائزة أفضل ممثل أولى
٢- جائزة أفضل عرض مسرحي أول
يأتي هذا العرض من إخراج الأستاذ عايض البقمي وساعدة في الإخراج تركي باعيسى أشرف على العمل الأستاذ سامي السعرة ومحمد الشمراني.