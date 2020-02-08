ألقى رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم مستندات ووثائق صفقة القرن في سلة المهملات، وذلك خلال اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب المنعقد في الأردن.
وأظهر مقطع فيديو الغانم يحمل في يده ملفا كبيرا وهو يقول: “هذه وثائق ومستندات ما يُسمى صفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ”، ملقيا بالملف في سلة المهملات.
يُذكر أن صفقة القرن أو خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين كشفت عنها الإدارة الأمريكية، وتتضمن ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لإسرائيل، والإبقاء على القدس عاصمة لها، وإنشاء عاصمة للفلسطينيين مستقبلا، وبنودا أخرى رأى الكثيرون أنها مجحفة.
وفق “أخبار 24”.