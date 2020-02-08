أسفر انفجار أسطوانة غاز في منزلٍ تقطنه 3 أسر بحي قرطبة بالرياض؛ عن إصابة رجل وطفلة، فضلاً عن حدوث دمار في أجزاء من المنزل، حيث سقطت الأسقف والجدران والمظلات المستعارة.
وقال سكان المنزل إن الحادثة وقعت ظهر الأربعاء الماضي، أثناء وجود الطلاب في المدارس وغالبية السكان في مقار أعمالهم، لافتين وفقًا لصحيفة “سبق” إلى أن الرجل تعرض لإصابة شديدة فيما كانت إصابة الطفلة متوسطة.
وذكرت مصادر إنه سُمع دوي الانفجار اللحظي للغاز في المربعات الأخرى بالحي، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت الموقع، وقد أكد التقرير الأولي للدفاع المدني وقوع الانفجار بسبب تسرُّب الغاز.
وفق “أخبار 24”.