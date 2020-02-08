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أخبار محلية > السجن والجلد والإبعاد لوافد تحرش بطفل داخل نادٍ رياضي في جدة
08/02/2020   6:16 م

السجن والجلد والإبعاد لوافد تحرش بطفل داخل نادٍ رياضي في جدة

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نفّذت الجهات المعنية منطوق حكم السجن والجلد في وافد باكستاني أدين بجريمة تحرش بحدث آسيوي (8 أعوام) داخل نادٍ رياضي قبل سنوات في محافظة جدة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب “عكاظ” إلى بلاغ تقدم به والد الطفل اتهم فيه الوافد بالتحرش بنجله بعد خروج جميع المشتركين من النادي، وبالتحقيق معه وُجه الاتهام إليه باحتجاز حدث قاصر والاعتداء عليه.

وبعد تقديم المتهم للمحاكمة أنكر اعترافاته السابقة، ما دفع والد الحدث إلى تقديم عدد من القرائن إضافة إلى أقوال الحدث المُعتدى عليه داخل مقر النادي، وقضت المحكمة بمعاقبة الوافد بالسجن 3 سنوات والجلد 300 جلدة، والإبعاد عن المملكة.

السجن والجلد والإبعاد لوافد تحرش بطفل داخل نادٍ رياضي في جدة

أخبار محلية
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