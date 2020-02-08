بسبب الأجواء الباردة .. “تعليم الشمالية” يؤخر بداية الدوام إلى الساعة التاسعة لثلاثة أيام

وجه مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحا لمدة ثلاثة أيام، بداية من غدٍ الأحد حتى الثلاثاء القادم.
وأوضحت إدارة التعليم في بيانٍ لها اليوم السبت أن ذلك يأتي بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.
وأشارت إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس. وفق “أخبار 24”.
ودعت أولياء الأمور لمتابعة تطورات الحالة ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة.