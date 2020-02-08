“العدل”: تنفيذ 170 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي عبر المحاكم وكتابات العدل

قالت وزارة العدل إن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال الأسبوع المنصرم، بلغ نحو 170 ألف عملية، تمت عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وعبر الخدمات الإلكترونية.
وأبانت الوزارة أنّ العمليات القضائية بلغت أكثر من 89 ألف عملية في المحاكم “العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية”، إضافة إلى أكثر من 59 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب 22 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوزت الـ48 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 19 ألف حكم.
وأوضحت أنه فيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ والتي بلغت نحو 22 ألف عملية، فإن قرابة الـ4000 عملية منها تمثلت في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.