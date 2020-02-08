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أخبار محلية > اعتباراً من الغد.. بدء تقييم مستشفيات المملكة لتحديد مدى جاهزيتها للتعامل مع ‏”كورونا الجديد”
08/02/2020   6:14 م

اعتباراً من الغد.. بدء تقييم مستشفيات المملكة لتحديد مدى جاهزيتها للتعامل مع ‏”كورونا الجديد”

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يبدأ المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، غداً الأحد، تقييم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وللقطاع الخاص، لتحديد مدى جاهزيتها للتعامل مع فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المركز أن المرحلة الأولى تشمل تقييم 84 مستشفى وذلك خلال ‏الفترة من 9- 12 فبراير الجاري.‏

وأبان أنه تم تدريب أكثر من 60 مُقيّمًا متخصصًا في مكافحة العدوى ‏والسيطرة عليها للقيام بتقييم المستشفيات من خلال 123 معيارًا خاصاً بتحديد جاهزية المستشفيات لمواجهة الفيروس الجديد.وفق “أخبار 24”.

وأكد المركز أنه حتى تاريخ اليوم السبت لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

اعتباراً من الغد.. بدء تقييم مستشفيات المملكة لتحديد مدى جاهزيتها للتعامل مع ‏”كورونا الجديد”

أخبار محلية
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