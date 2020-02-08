بعد تحقيقه رقماً قياسياً في انخفاض تكلفة الإنتاج.. مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح يفوز بجائزة عالمية

حصل مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح وهو أحد المشاريع التي طرحتها وزارة الطاقة، على جائزة “صفقة العام لقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019م”.
وفاز المشروع بالجائزة لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً تمثل في تسجيل أقل تكلفة مستوية لإنتاج الكهرباء بلغت 0.0199 دولار لكل كيلوواط ساعة، وذلك خلال وقت الإغلاق المالي للمشروع الذي تبلغ سعته الإنتاجية المستهدفة 400 ميجاواط، ما يعني تجاوزه للمعايير المرجعية العالمية في تكلفة الإنتاج.
وتسلم الجائزة، وهي إحدى جوائز تمويل المشاريع الدولية (PFI Awards) السنوية، رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، المهندس فيصل اليمني، وعدد من مطوري المشروع ومستشاريه، في حفل أقيم في لندن، وحضره قادة تمويل المشاريع من حول العالم.
ويعدّ تطوير مشروع دومة الجندل أول مشروع تتم ترسيته بالمملكة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، كما يعدّ أكبر مشروع من نوعه في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، كان قد حصل على ذات الجائزة في عام 2017م بسعة إنتاجية مستهدفة تبلغ 300 ميجا واط.
ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى تحقيق زيادة كبيرة في إسهام الطاقة المتجددة، ويشكل كل من مشروع سكاكا ودومة الجندل المرحلة الأولى من مشاريع البرنامج.
وفي نهاية عام 2019م، طرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة مناقصات لستة مشاريع جديدة، ضمن المرحلة الثانية من مشاريع البرنامج، بسعة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1.47 جيجا واط.